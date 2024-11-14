Фейковая "петиция" обернулась потерей 150 тысяч гривен: новая схема мошенников

В Косовской общине 51-летняя женщина стала жертвой мошенников, получивших несанкционированный доступ к ее мобильному банкингу и сняли 150 тысяч гривен. Как сообщили правоохранители, потерпевшая лишь впоследствии поняла, что стала объектом мошеннической атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

Жительница Прикарпатья стала жертвой мошенников, когда наткнулась на поддельную ссылку для подписания петиции в поддержку военнослужащих. Как выяснили правоохранители, женщина перешла по ссылке, которая оказалась фишинговой, и тем самым случайно предоставила мошенникам доступ к своему банковскому счету.

Сначала она получила уведомление от банка о подозрительных операциях по своей карте, из-за чего ее счет временно заблокировали. Банк посоветовал обратиться лично в отделение для разблокировки карты.

Когда женщина пришла в банк, сотрудники подтвердили, что мошенники с несанкционированным доступом успели списать с ее счета 150 тысяч гривен несколькими транзакциями.

Полиция Косовщины возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и начала поиск лиц, причастных к преступлению.

Правоохранители советуют придерживаться следующих правил безопасности:

Избегайте фишинговых ссылок. Мошенники часто рассылают поддельные сообщения и письма, чтобы выманить личные данные. Всегда проверяйте источник перед переходом по ссылке.

Защитите свои данные. Пароли, PIN-коды и CVV-коды являются конфиденциальной информацией и не должны передаваться третьим лицам.

Включите двухфакторную аутентификацию. Эта функция усиливает защиту аккаунта, требуя подтверждения через SMS или другие методы, что усложняет доступ злоумышленникам.

Проверяйте баланс и операции регулярно. Если вы заметили подозрительные транзакции, немедленно обратитесь в службу поддержки банка.

Этот случай напоминает о важности кибербезопасности и осторожности при использовании финансовых онлайн-сервисов.