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Фейками про Мартиненка НАБУ хоче замінити відсутність доказів, - адвокат

Новини » Політика    05.03.2019 - 16:24
Фейками про Мартиненка НАБУ хоче замінити відсутність доказів, - адвокат
Фото: Микола Мартиненко (nfront.org.ua)

У НАБУ немає доказів проти Мартиненка, впевнений захист

НАБУ намагається "піар-інструментами" замінити відсутність доказів проти Миколи Мартиненка. Про це сказав адвокат Петро Бойко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу екс-депутата.

"Розгляд у суді показав повний розвал цієї сфабрикованої справи. Тут немає жодних збитків для держави і немає складу злочину, це підтвердила незалежна експертиза. Немає жодного документа з підписом Мартиненка, він не був власником ніяких компаній і не отримав ні копійки. Тому НАБУ і САП разом зі своєю піар-обслугою зосередилися на вкиданні в інформаційний простір фейків. Мета - відволікти увагу від провалу НАБУ і демонізувати Миколи Мартиненка, замість юридичної реальності сформувати віртуальну", - зазначив адвокат.

За його словами, НАБУ і САП займаються процесуальним шахрайством. "Береться якась подія і до неї бездоказово прив'язується прізвище Мартиненка. Останній приклад: близький до НАБУ центр Шабуніна розповсюдив брехню - буцімто "у секретаря Мартиненка знайшли копії листів про призначення суддів", - зазначив Бойко.

"По-перше, це чиста маніпуляція. Під час засідання Шевченківського суду суддя просто зачитав це серед тонни макулатури, зібраної НАБУ. НАБУ взяла аркуш паперу, відправлений на якусь електронну пошту, і назвало це "поштою секретаря Мартиненка". Не вказується навіть прізвища особи, яка нібито була секретарем. Зате все це прив'язується до Миколи Мартиненка. З тим же успіхом можна сказати, що цей "лист" був адресований Артему Ситнику", - підкреслив адвокат.

"По-друге, немає доказів, що Мартиненко отримував цей "лист". Немає доказів, що він щось зробив з того, що там було написано. НАБУ сам визнає, що тільки один з 7-і суддів з цього "листа" був переведений в інший суд, але при чому тут Мартиненко? Могла бути сотня інших причин", - сказав Бойко.

Адвокат зазначив, що "лист" не стосується інкримінованих Миколі Мартиненку подій. "Це димова завіса, яку запускає НАБУ. Мета - створення такого негативного фону навколо Маритненка, щоб піар-засобами підмінити відсутність юридичних доказів проти нього", - зазначив Бойко.

У Мартиненка заявили, що Ситник керує прокурорами у його справі
Новини України Микола Мартиненко
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