Фестиваль відеокреативу VIDEOZHARA збере в Києві понад 600 блогерів

Зустрічі з інфлюенсерами нового покоління, їх історії успіху в YouTube та Instagram — з 8 по 9 червня у Києві на Арт-заводі «Платформа».
Творці відеоконтенту захоплюють світ і стають кумирами мільйонів. Блогери задають тренди та змушують нове покоління їм слідувати. А найпопулярніших зірок соцмереж і їх фоловерів вже в четвертий раз збирає головний фестиваль відеокреативу і блогерів VIDEOZHARA. На дводенному заході інфлюенсери поділяться досвідом і своїми секретами успіху.
Івент щорічно займає більше 60 000 м2, а це 11 сцен і 11 тематичних зон. До речі, цього року фестиваль стане територією безготівкового розрахунку.
Stars & Fans — місце зустрічі з улюбленими кумирами для обіймів і селфі.
Sport — зона, в якій прямо на території фестивалю можна буде зайнятися кросфітом або зробити пару спортивних вправ. А ще тут все найтрендовіше зі світу активного відпочинку.
Gaming — Мекка для любителів кіберспорту, де пройдуть шоу матчі з відомими блогерами, турніри, сесії питань і відповідей, а також грандіозний конкурс косплея.
Kids & Family — зона, де наймолодші зіркові гості та їхні батьки розкажуть про те, як вони поєднують блогерство та реальне життя, відповідаючи на питання в форматі фан зустрічі.
Lifestyle буде представлений найпопулярнішими beauty, fashion та travel-блогерами.
Music — виступи музикантів і зустрічі з ними.
VideozharaMarket — територія, де кожен гість зможе придбати собі щось на пам'ять від учасників маркету.
Серед новинок цього року:
Cinema — тематична зона, де кожен познайомиться з індустрією кіно, візьме участь в майстер класах та дізнається секрети акторської майстерності.
У зоні Drive гості фестивалю стануть свідками екстремального дрифт-шоу на кастомних автомобілях і віртуозного стант-шоу на мотоциклах. Тут відвідувачі старше 16 зможуть поганяти на картах та поспілкуватися з блогерами, які знають все про автомобілі.
Humor — гумористична програма за участі блогерів та глядачів в форматі імпровізації.
Крім зустрічей з блогерами, в програмі фестивалю — вручення премії «Блогосфера» — нагородження креаторів, які відповідально підходять до створення контенту, проведення конференції по відеомаркетингу «VIDEOZHARA для брендів» 8 червня та AIR Music Meetup 9 червня — для тих, хто хоче дізнатися як просувати музичні продукти в YouTube.
Нагадаємо, що фестиваль є ініціативою медіакомпанії AIR (Agency of Internet Rights), сертифікованого партнера YouTube в Україні. Щорічно він збирає близько 20 000 глядачів і є одним з головних культурно-освітніх подій Києва.
VIDEOZHARA, 8-9 червня, Арт-завод Платформа