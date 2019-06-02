На фестиваль під Дніпром обрушився ураган, загинула людина

В результаті сильного вітру, який у Дніпропетровській області зніс дах над сценою на рок-фестивалі KOZAK Fest, загинула одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт 056.ua.

Повідомляється, що пізно увечері 1 травня на місці проведення фестивалю почалася гроза, швидкість вітру сягала 25 м/с, пізніше почалася сильна злива, яка затопила місцевість, де проводився захід за участю близько 10 тис. глядачів. Через грозу також знесло батут, були пошкоджені сцена і намети.

У ДСНС повідомили, що в результаті загинув представник обслуговуючого персоналу, крім того, ще два глядача отримали переломи і були госпіталізовані. Рятувальники витягли із затопленої балки 53 авто, а також евакуювали 135 осіб.

Нагадаємо, раніше Styler писав, що на Kozak Fest через ураган обвалився дах сцени. Зазначимо, фестиваль українських виконавців мав пройти з 31 травня по 2 червня в урочищі Княжі Байраки в Дніпропетровській області. Проте через негоду і трагічних наслідків захід достроково завершили.