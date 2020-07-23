У ФЕС оцінили обсяг антрациту, який продовжують незаконно ввозити з ОРДЛО в Україну

В Україну продовжують щомісяця ввозити десятки тисяч тонн контрабандного антрациту, видобутого на окупованій території.

Про це заявив співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

"Антрацит, який видобувають в ДНР/ЛНР, як і раніше, спокійно заходить в країну під виглядом "російського імпорту", а також надходить потім "невидимо в країни ЄС", - пише Марунич.

За його даними, в травні на територію України в країни ЄС надійшло 17,5 тис. тонн антрациту з ОРДЛО. У травні відвантажували цей вугілля ТОВ "Схід-Вугілля", ТОВ "Ростуглемет", ТОВ "Трансуголь", в країни ЄС через АНО "Центр ефективних логістичних рішень.

"У червні незаконного антрациту вивезли і відвантажили 19,3 тис. тонн. Дивимося список компаній - і знову все ті ж на манежі - ТОВ "Схід-Вугілля", ТОВ "Ростуглемет", ТОВ "Трансуголь, ТОВ ОФ "Західна і лідер поставок - "Центр ефективних логістичних рішень", - зазначає економіст.

Нагадаємо, торік Міністерство з питань тимчасово окупованих територій повідомляло, що з ОРДЛО щорічно вивозять 2,8 млн тонн вугілля на 288 млн доларів.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що більшість вантажоперевезень з ОРДЛО проходять через АНО "Центр ефективних логістичних рішень", яка є найбільшим перевізником між ОРДЛО і РФ.