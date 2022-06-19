Ферстаппен виграв дощову кваліфікацію Гран-прі Канади, ветеран Алонсо стартуватиме поруч

Лідер сезону-2022 у Формулі-1 Макс Ферстаппен, попри складні погодні умови, зумів стати першим у кваліфікації на Автодромі імені Жиля Вільньова. Натомість у топ-6 суцільні несподіванки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації .

У фінальному сегменті кваліфікації чемпіон світу показав найкращий час на проміжній гумі. Найкраще коло Ферстаппена – 1:21.299. Вийти з однієї хвилини та 22-х секунд зумів ще один пілот. Алонсо проїхав найкращу спробу за 1:21.944.

Із другого ряду в неділю стартуватимуть гонщик "Феррарі" Карлос Сайнс і семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон ("Мерседес"). Натомість третій ряд окупував дует із "Хаасу" – Кевін Магнуссен і Мік Шумахер. Для сина легенди Ф-1 шоста стартова позиція стала наразі найкращою в кар'єрі.

За "Хаасами" розташуються Естебан Окон ("Альпін") і Джордж Расселл на "Мерседесі". Британець став єдиним пілотом, який у третьому сегменті наважився поїхати на сліках. Однак, ризик себе не виправдав – Расселл опинився в траві після першої сотні метрів.

Доповнили топ-10 Даніель Ріккардо з "Макларена" та гонщик "Альфа Ромео" Чжоу Гуаньюй. Один із претендентів на титул – Шарль Леклер ("Феррарі") – припинив боротьбу в 2-му сегменті, оскільки стартуватиме з останнього ряду через заміну турбіни та електронного блоку.