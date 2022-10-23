Ферстаппен вырвал у Хэмилтона победу на Гран-при США

На первых метрах дистанции Ферстаппен опередил стартующего с поула Сайнса из "Феррари". Но беды испанца на этом не закончились – он пытался контратаковать нидерландца, но в болид Скудерии на полной скорости въехал "Мерседес" Расселла и закончил гонку Сайнса.

Тем временем от хаоса на старте выиграли другие. В частности, другой пилот "Феррари" – Леклер – поднялся на 9-е место, а ветеран Феттель ("Астон Мартин") пробился в топ-5. Новые изменения в очковой зоне были связаны с ранней волной пит-стопов для пилотов второго эшелона в районе 10-го круга.

А вот вылет Боттаса в гравий на 18-м круге с выездом сейфти-кара подарил "бесплатный" пит Леклеру. Автомобиль безопасности собрал пелотон за собой, нивелировав все отрывы. Топ-6 на тот момент состояла из Ферстаппена, Хэмилтона, Переса, Леклера, Расселла и Феттеля.

На рестарте позиции в группе лидеров не изменились. Но долго ехать в гоночном темпе не пришлось – на 22-м круге Алонсо влетел в Стролла на прямой и вызвал новое появление сейфти-кара с разлетом большого количества мелких деталей по траектории.

После возобновления гонки единственным изменением среди лидеров стал объезд Леклером Переса в борьбе за третье место. А самое интересное началось на 36-м круге – Ферстаппену не смогли быстро заменить резину, поэтому он после пит-стопа оказался не только за Хэмилтоном, но и позади Леклера.

И пусть с пилотом "Феррари" нидерландец справился за каких-то три круга, то догнать 7-кратного чемпиона мира оказалось сложнее. В зону DRS Ферстаппен подобрался аж на 49-м круге. Правда, первая же попытка пилота "Ред Булла" обойти Хэмилтона стала удачной.

В конце концов действующий чемпион сумел сохранить свою позицию от посягательств британца. К ним на подиуме присоединился Леклер. Дополнили топ-10 Перес, Расселл, Норрис, Алонсо, Феттель, Магнуссен и Цунода.

Классификация Гран-при США-2022: