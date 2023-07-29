Ферстаппен опередил Пиастри в спринте на Гран-при Бельгии

Переменная погода в Бельгии вынудила несколько раз сменить время начала короткой гонки. В конце концов пелотону пришлось стартовать за автомобилем безопасности. В свою очередь сам заезд сократили с 15-ти кругов до 11-ти.

Впрочем, такой старт обеспечил интригу. Когда сейфти-кар оставил пилотов, половина гонщиков уехала в боксы за промежуточной резиной вместо шин с дождевым протектором. Счастливый билет вытащил Пиастри из "Макларена", который после пит-стопов остальных конкурентов вышел в лидеры.

Победитель квалификации Ферстаппен ("Ред Булл") оказался рядом с австралийцем. Немного полидировать дебютанту сезона помог ветеран Алонсо. Пилот "Астон Мартина" вылетел на мокром участке трассы и спровоцировал новое появление сейфти-кара. Но как только автомобиль безопасности покинул пелотон, чемпион опередил Пиастри.

Интереснее было позади, где "полетел" к подиуму Хэмилтон из "Мерседеса". Британец вместе с испанским гонщиком Сайнсом ("Феррари") прошли второго пилота "Ред Булла" Переса на 7-м круге. Впоследствии мексиканца обошли еще и Леклер из "Феррари" и гонщик "Макларена" Норрис.

Однако неудачниками стали и Хэмилтон, и Перес. Первый получил 5-секундный штраф за некорректный обгон второго и потерял шансы на подиум, а пилот "Ред Булла" вообще сошел с трассы из-за технических проблем. Тройка же лидеров финишировала без взаимной борьбы в составе Ферстаппена, Пиастри и гонщика "Альпин" Гасли.

Классификация спринта Гран-при Бельгии-2023: