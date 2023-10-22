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Ферстаппен выиграл спринт Гран-при США с провалом стратегии "Феррари"

Фото: Макс Ферстаппен лидировал со старта до финиша в Техасе (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорцив

Трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен за рулем "Ред Булла" выиграл короткий заезд на "Трассе Америк" в американском Остине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты спринта.

Нидерландец на старте оказался под атаками Леклера из "Феррари". Впрочем, агрессивный маневр лидера сезона заставил монегаска уехать за пределы траектории и отступить.

Последствия для пилота "Феррари" были негативными. Ситуацией воспользовался Хэмилтон ("Мерседес"), который прошел Леклера и бросился за Ферстаппеном. На первых кругах британский гонщик даже держался в темпе чемпиона и находился в зоне DRS. Но впоследствии нидерландец создал комфортный отрыв.

Главные события развернулись в борьбе за четвертое место. Сначала хорошо пошли дела у Сайнса. Пилот "Феррари" стартовал шестым и выбрал смелую стратегию с резиной, поставив на "софт" при шинах "медиум" у всех вокруг. Он быстро прошел обоих пилотов "Макларена" и оказался за Леклером.

Но дальше результаты Сайнса на круге стали ухудшаться. Его прошли Норрис из "Макларена" и пилот "Ред Булла" Перес. На финальных кругах испанец оказался под прессингом Расселла ("Мерседес"), но удержался впереди британца. Тот еще и получил 5 секунд штрафа и пропустил Гасли ("Альпин").

В воскресенье состоится основная гонка. Старт заезда – в 22:00 по киевскому времени. Поул завоевал Леклер, а рядом с первого ряда будет стартовать Норрис. У Ферстаппена же будет лишь 6-е место на решетке.

Классификация спринта Гран-при США-2023:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Льюис Хэмилтон (+9.465)
  3. Шарль Леклер (+17.987)

 

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