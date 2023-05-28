Ферстаппен выиграл полудождевой Гран-при Монако Формулы-1

Старт этапа получился максимально прозаичным. Первая десятка пелотона фактически без проблем сохранила свои позиции. Зато свои намерения отыграть потери квалификации очертил Перес ("Ред Булл"), после первого же круга уехавший в боксы за резиной "хард".

Постепенно "поезд" претендентов на высокие места начал растягиваться. Но ярких событий на трассе это обстоятельство не прибавило. На первом отрезке единственным заметным эпизодом стала слишком оптимистичная попытка Сайнса из "Феррари" обойти пилота "Альпин" Окона. Сломанное крыло на болиде испанца, как следствие.

В районе 30-го круга постепенно сокращать отставание от лидера гонки Ферстаппена начал пилот "Астон Мартина" Алонсо. Буквально за несколько кругов из-за трафика и проблем нидерландца с шинами ветеран отыграл почти половину гандикапа – с 11 до 6,5 секунд. Но здесь в ход событий вмешалась погода.

Следующих кругов 15 гонщики провели в ожидании осадков. Дождь все же пошел на 52-м круге, поэтому большинство пилотов поехали за промежуточной резиной. Риск с другими вариантами оказался напрасным. Тот же Перес не справился с управлением и еще раз побывал в боксах.

В конце концов тройка лидеров в составе Ферстаппена, Алонсо и Окона до финиша так и не подпустила конкурентов. Позади же дуэт "Мерседесов" Хэмилтона и Расселла обошел обоих пилотов "Феррари" (Леклер – 6-й, Сайнс – 8-й) и Гасли из "Альпин". Дополнили топ-10 гонщики "Макларена" Норрис и Пиастри.

Классификация Гран-при Монако-2023: