RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ферстаппен выиграл Гран-при Венгрии с рывком Переса на подиум

Фото: Макс Ферстаппен лидировал со старта до финиша (formula1.com)
Автор: Антон Федорцив

Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен триумфовал на автодроме "Хунгароринг" в Будапеште после старта со второй позиции на решетке.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на результаты гонки.

Победитель квалификации Хэмилтон ("Мерседес") проиграл старт и уже на первом круге опустился на 4-е место, пропустив вперед лидера сезона Ферстаппена из "Ред Булла" и дуэт пилотов "Макларена" – Пиастри и Норриса. Зато гонщик "Феррари" Сайнс из-за пределов десятки взлетел на 6-е место.

После выхода на первую ступеньку Ферстаппен отрывался от "Макларенов" постепенно. Серия быстрых кругов перед первой волной пит-стопов позволили нидерландцу получить солидный гандикап. В свою очередь Норрис и Пиастри после визитов в боксы обменялись позициями.

По итогам первой трети гонки топ-6 сформировалась в составе Ферстаппена, Норриса, Пиастри, Хэмилтона, Переса из "Ред Булла" и Сайнса. Впоследствии мексиканский пилот обыграл третьего и четвертого гонщиков тактически. Заехав в боксы одновременно с Пиастри, Перес сначала опередил Хэмилтона, а затем и австралийца из "Макларена".

Задачей на финальный отрезок для второго пилота "Ред Булла" стала вторая позиция. Он пытался прессинговать Норриса, но приблизился к британцу всего на 3 секунды. В конце концов оба сохранили свои позиции. Зато Ферстаппен в гордом одиночестве одержал девятую победу в этом году.

Классификация Гран-при Венгрии-2023:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Ландо Норрис (+33.731)
  3. Серхио Перес (+37.603)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1