Ферстаппен выиграл Гран-при Венгрии с рывком Переса на подиум

Победитель квалификации Хэмилтон ("Мерседес") проиграл старт и уже на первом круге опустился на 4-е место, пропустив вперед лидера сезона Ферстаппена из "Ред Булла" и дуэт пилотов "Макларена" – Пиастри и Норриса. Зато гонщик "Феррари" Сайнс из-за пределов десятки взлетел на 6-е место.

После выхода на первую ступеньку Ферстаппен отрывался от "Макларенов" постепенно. Серия быстрых кругов перед первой волной пит-стопов позволили нидерландцу получить солидный гандикап. В свою очередь Норрис и Пиастри после визитов в боксы обменялись позициями.

По итогам первой трети гонки топ-6 сформировалась в составе Ферстаппена, Норриса, Пиастри, Хэмилтона, Переса из "Ред Булла" и Сайнса. Впоследствии мексиканский пилот обыграл третьего и четвертого гонщиков тактически. Заехав в боксы одновременно с Пиастри, Перес сначала опередил Хэмилтона, а затем и австралийца из "Макларена".

Задачей на финальный отрезок для второго пилота "Ред Булла" стала вторая позиция. Он пытался прессинговать Норриса, но приблизился к британцу всего на 3 секунды. В конце концов оба сохранили свои позиции. Зато Ферстаппен в гордом одиночестве одержал девятую победу в этом году.

Классификация Гран-при Венгрии-2023: