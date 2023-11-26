Ферстаппен триумфовал в финальном гран-при, "Мерседес" стал вторым в Кубке конструкторов
Трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен за рулем "Ред Булла" победил на последнем этапе сезона-2023 Формулы-1.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на результаты гонки.
Нидерландец на первом круге выдержал серию атак Леклера из "Феррари". Монегаск трижды атаковал чемпиона на разных отрезках трассы "Яс-Марина", но каждый раз пилот "Ред Булла" выходил победителем из микродуэлей.
Неудачником же старта гонки стал Пиастри ("Макларен"). Он сначала пропустил вперед партнера по команде Норриса, а на 11-м круге еще и проиграл четвертую позицию Расселла. Гонщик "Мерседеса" после первого пит-стопа еще и Норриса сумел обойти. Так и стабилизировалась первая пятерка.
Новая вспышка активности произошла во время второй серии пит-стопов. На 44-м круге Пиастри из главной пятерки пилотов выбил второй гонщик "Ред Булла" Перес. Мексиканец впоследствии разобрался и с Норрисом, и с Расселлом. Однако контакт с первым во время опережения обернулся 5-секундным штрафом.
Как следствие, на финише Перес откатился на четвертое место. Свет софитов на подиуме с Ферстаппеном разделили Леклер и Расселл. Дополнили топ-10 Норрис, Пиастри, Алонсо ("Астон Мартин"), Цунода из "Альфа Таури", пилот "Мерседеса" Хэмилтон и Стролл ("Астон Мартин").
Итог гонки влиял лишь на второстепенные места в итогах сезона. В конце концов "Мерседес" стал вторым в Кубке конструкторов, опередив "Феррари". Британско-немецкая конюшня набрала 409 очков, а Скудерия – всего 406 пунктов.
Классификация Гран-при Абу-Даби-2023:
- Макс Ферстаппен
- Шарль Леклер (+17.993)
- Джордж Расселл (+20.328)
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