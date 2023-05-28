ua ru
Вс, 28 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ферстаппен будет стартовать рядом с Алонсо на Гран-при Монако: стартовая решетка

Новина українською →
Монте-Карло, Воскресенье 28 мая 2023 11:57
Ферстаппен будет стартовать рядом с Алонсо на Гран-при Монако: стартовая решетка Фото: Фернандо Алонсо и Макс Ферстаппен разыграют победу (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорцив

Победой пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена завершились квалификационные заезды по улицам Монте-Карло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

Нидерландец показал лучшее время на классической трассе Формулы-1. В финальной попытке он проехал круг за 1:11.365.

После первого сегмента квалификации из борьбы выбыли влетевший в отбойник Перес ("Ред Булл"), а также пилот "Альфа Ромео" Чжоу, дуэт из "Хааса" Хюлькенберг и Магнуссен, Сарджент ("Уильямс"). Во втором же прекратили выступления Боттас ("Альфа Ромео"), гонщик "Астон Мартина" Стролл, Албон из "Уильямса", де Вриз ("Альфа Таури") и пилот "Макларена" Пиастри.

На финальном отрезке лидер сессии несколько раз менялся. На первой позиции успели побывать Окон из "Альпин", гонщик "Астон Мартина" Алонсо и собственно Ферстаппен. Последний под клетчатым флагом и успел опередить на 0.084 секунды испанского ветерана.

Пилот "Феррари" Леклер завершил квалификацию третьим, но будет стартовать только шестым. Монегаска наказали за блокировку британского гонщика "Макларена" Норриса. Как следствие, второй стартовый ряд сформировали Окон и Сайнс ("Феррари").

Ферстаппен будет стартовать рядом с Алонсо на Гран-при Монако: стартовая решетка

К слову, ранее "Хонда" анонсировала возвращение в Формулу-1 в 2026 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1
NEWS
Рекордная атака "Шахедами". Над Украиной ночью ПВО сбила 52 вражеских дронов
Рекордная атака "Шахедами". Над Украиной ночью ПВО сбила 52 вражеских дронов
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром