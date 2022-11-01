Ферстаппен попал в топ-500 богачей Нидерландов: какое состояние чемпиона Формулы-1

Двукратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен стал самым молодым миллионером в списке богатейших людей Нидерландов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Racing News 365 .

Пилот "Ред Булла" оказался в списке крупнейших толстосумов на родине. Он самый молодой участник рейтинга топ-500.

Состояние Ферстаппена оценили в 120 млн евро. Пока гонщик оказался в конце списка богачей. Зарплата нидерландца составила всего 30 млн в евровалюте, а остальное – доходы от спонсорских соглашений. Чемпион сотрудничает с Jumbo, CarNext, Viaplay и рядом других компаний.

Наверху рейтинга богатейших людей Нидерландов осталась Шарлен де Карвалью-Хайнекен. Дочь Фредди Хайнекена контролирует 25% акций второго в мире производителя пива Heineken и имеет активов на свыше 13 млрд евро.

Ранее экс-пилот "Ред Булла" Риккардо приблизился к сотрудничеству с "Мерседесом". Австралиец после сезона-2022 покинет "Макларен" и, вероятнее всего, станет тест-пилотом одного из грандов Формулы-1.