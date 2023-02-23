Ферстаппен показал лучшее время в первой сессии предсезонных тестов Формулы-1
Конюшни Королевских автогонок продолжили подготовку к сезону-2023 трехдневными тестами на трассе в Бахрейне. В утренней сессии заездов быстрейшим был пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.
Действующий чемпион мира проехал на автодроме "Сахир" 71 круг. Лучшее время нидерландца – 1:32.959.
Второе после Ферстаппена время показал гонщик "Феррари" Карлос Сайнс. В общей сложности он проехал 72 круга, а лучшее время испанца почти на три "десятки" хуже чемпиона. Тройку самых быстрых неожиданно замкнул Алекс Албон из "Уильямса" со временем 1:33.671.
Утром на трассе работали 10 пилотов – по одному от каждой конюшни. В частности, в тестах приняли участие Чжоу ("Альфа Ромео"), гонщик "Мерседеса" Расселл, Хюлькенберг ("Хаас"), резервный пилот "Астон Мартина" Другович, Цунода из "Альфа Таури", Гасли ("Альпин") и Пиастри из "Макларена". Во второй половине дня состоится новая 4-часовая сессия с другими пилотами.
Технические проблемы на протяжении утренних тестов возникли на болиде Друговича. Бразильский пилот провел в боксах лишние 1,5 часа из-за отказа одного из датчиков электросистемы. Тем временем на машине Ферстаппена были заметны вертикальные колебания.
Plenty of laps on the board during our morning session #F1 #F1Testing pic.twitter.com/TXUHirM9s5— Formula 1 (@F1) February 23, 2023
К слову, ранее "Феррари" показала болид SF23 на предстоящий сезон Формулы-1.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.