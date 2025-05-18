Ферстаппен красиво победил на первом Гран-при в Европе: драма для Пиастри и стратегия "Феррари"

Как прошла гонка

Нидерландец стартовал вторым, но уже на первых метрах обошел обладателя поула Оскара Пиастри ("Макларен"), воспользовавшись его борьбой с Джорджем Расселлом из "Мерседеса".

Учитывая узкую и сложную для обгонов трассу, ранний прорыв Ферстаппена фактически гарантировал ему победу. Ландо Норрис ("Макларен") пытался навязать борьбу, но так и не смог приблизиться меньше чем на три секунды. После пит-стопов преимущество нидерландца только возросло, а на финише он опередил ближайшего преследователя на 6 секунд.

Пиастри, имея старые шины и сомнительную стратегию с двумя пит-стопами, потерял второе место в пользу Норриса и финишировал третьим. Австралиец был откровенно разочарован - после завоеванного поула он имел амбиции на победу.

В топ-6 вошли Льюис Хэмилтон ("Феррари"), Алекс Албон ("Уильямс") и Шарль Леклер ("Феррари").

"Феррари", несмотря на пессимистические прогнозы, провела солидный этап. Уверенная стратегия позволила Хэмилтону и Леклеру завершить гонку в топ-6.

Не обошлось и без сходов. На 28-м круге дистанцию покинул Эстебан Окон ("Хаас"), а местный любимец Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") был вынужден сойти на 44-м из-за технических проблем.

В очковую зону также пробились Изак Аджар ("Рэйсинг Буллз") и Юки Цунода ("Ред Булл"). Особенно стоит отметить японца, который после серьезной аварии в квалификации стартовал с пит-лейн, но сумел прорваться в топ-10.

Кто лидирует в сезоне

После первого европейского этапа лидерство в общем зачете сохраняет Пиастри, который опережает напарника Норриса и Ферстаппена. В Кубке конструкторов лидерство уверенно удерживает "Макларен".

Личный зачет

Оскар Пиастри ("Макларен") - 146 Ландо Норрис ("Макларен") - 133 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 124

Кубок конструкторов