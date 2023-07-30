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Ферстаппен с шестой позиции выиграл Гран-при Бельгии, "Ред Булл" оформил дубль

Фото: "Ред Булл" отпраздновали победный дубль (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорцив

Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен одержал победу на легендарном бельгийском автодроме "Спа-Франкоршам".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на результаты гонки.

Первый круг ознаменовался изменениями наверху пелотона. Пилот "Ред Булла" Перес после нескольких первых поворотов обошел Леклера из "Феррари". В свою очередь его партнер по команде Ферстаппен прорвался с шестой позиции на старте на четвертое место.

А вот другой пилот "Феррари" – Сайнс – устроил инцидент с Норрисом ("Макларен") и получил повреждение болида. Из-за проблем с аэродинамикой испанец начал много терять и впоследствии оказался за пределами топ-10. Тем временем Ферстаппен на 6-м круге обошел Хэмилтона ("Мерседес"), а еще через три – Леклера, поэтому стал вторым.

После первой волны пит-стопов окончательно сформировалась первая четверка в составе Переса, Ферстаппена, Леклера и Хэмилтона. Резина "мидиум" лучше заработала на машине нидерландца из "Ред Булла". На 17-м круге действующий чемпион легко прошел партнера по команде в борьбе за лидерство.

Не изменил ход событий и небольшой дождь, немного окропивший трассу в середине дистанции. Самые интересные баталии развернулись в битве за очки за пределами первой шестерки пилотов. Там на зачетные баллы претендовали едва ли не десяток гонщиков.

В конце концов, Ферстаппен триумфовал в гонке с гандикапом в 22 секунды и одержал восьмую победу подряд. Дополнили подиум Перес и Леклер, а затем финишировали Хэмилтон, Алонсо ("Астон Мартин") и Расселл ("Мерседес"). Дополнили топ-десятку Норрис, Окон ("Альпин"), Стролл ("Астон Мартин") и Цунода ("Альфа Таури").

Классификация Гран-при Бельгии-2023:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Серхио Перес (+22.305)
  3. Шарль Леклер (+32.259)

К слову, накануне Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Бельгии в полудождевом заезде.

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