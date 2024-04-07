Ферстаппен в чемпионском стиле в третий раз подряд выиграл Гран-при Японии

На первых метрах дистанции никаких изменений в топ-10 не произошло – все пилоты во главе с Ферстаппеном сохранили стартовые позиции. Позади же пилот "Уильямса" Албон слишком оптимистично атаковал Риккардо (РБ) и завершил этап для обоих, а также "обеспечил" красный флаг для остальных.

Восстановление защитного барьера в месте столкновения болидов затянулось почти на полчаса. На рестарте особых событий зрители не дождались. До седьмого круга пелотон растянулся. Фактически все гонщики оторвались друг от друга более чем на секунду.

Итак, на первый план вышла стратегия. Первым ход сделал "Макларен". Норрис после первой волны пит-стопа разбил дуэт "Ред Буллов", опередив Переса благодаря более раннему визиту к механикам. Впрочем, мексиканец на 23-м круге прошел британского пилота на трассе.

Иначе поступил Леклер. Гонщик "Феррари" растянул стартовый отрезок и после старта с 8-го места неожиданно оказался в борьбе за подиум в середине гонки. В конце концов, после новой серии пит-стопов монегаск оказался за дуэтом из "Ред Булл", а также впереди Норриса и партнера по команде Сайнса.

Свежая резина на болиде последнего позволила испанцу на последнем десятке кругов обойти и пилота "Макларена", и Леклера. Правда, финиш "Феррари" двумя болидами сразу за двумя гонщиками "Ред Булла" после посредственной квалификации можно считать успехом. У Ферстаппена не было проблем на протяжении всей дистанции, а на финише он "привез" Пересу 12,5 секунд.

Итак, Сайнс взошел на подиум последним. За ним финишировали Леклер и Норрис. Дополнили топ-10 пилот "Астон Мартина" Алонсо, Расселл из "Мерседеса", Пиастри ("Макларен"), гонщик "Мерседеса" Хэмилтон и Цунода из РБ.

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