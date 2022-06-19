Ферстаппен у боротьбі з Сайнсом переміг на Гран-прі Канади

Чинний чемпіон стартував із поулу та впродовж більшої частини гран-прі без проблем тримався у лідерах. Натомість інтрига в боротьбі за другу позицію померла майже відразу – Сайнс ("Феррарі") вже на другому колі обійшов ветерана Алонсо ("Альпін").

Обидва претенденти на перемогу скористалися появою автомобіля безпеки для піт-стопу з мінімумом втрати часу. Проте, "Ред Булл" зумів вкотре довести свою першість у роботі під час зупинок. Затримки механіків "Феррарі" цілком могла коштувати Сайнсу перемоги.

Тим не менше, на фінальному відрізку гонки іспанець активно пресингував Ферстаппена. Фактично на кожному колі Сайнс впритул наближався до нідерландця в зоні DRS, але щоразу "Феррарі" бракувало кількох метрів для випередження Ферстаппена.

Зрештою, чемпіон світу зумів стримати натиск Сайнса та здобув уже шосту перемогу в сезоні-2022. Сайнс змушений був задовольнитися другим місцем і додатковим пунктом за найкраще коло. Інші провідні пілоти провели гонку по-різному – Хемілтон фінішував третім, Леклер став 5-м, а Перес зійшов після семи кіл через технічні проблеми.

Класифікація Гран-прі Канади-2022:

Макс Ферстаппен Карлос Сайнс (+0.993) Льюїс Хемілтон (+7.006)

Завдяки перемозі в Монреалі Ферстаппен збільшив актив до 175 очок. На другому місці залишився Перес (129 балів), а Леклер суттєво скоротив відрив (126). Натомість у Кубку конструкторів нагорі "Ред Булл" (304 пункти), який випереджає "Феррарі" (228) і "Мерседес" (188).