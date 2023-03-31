Ferrexpo уплатила в 2022 году 6,3 млрд гривен налогов

Как отмечает GMK center, существенное увеличение суммы рентных платежей обусловлено изменениями в Налоговом кодексе относительно механизма начисления ренты за использование недр для добычи железных руд.

Ferrexpo является ключевым налогоплательщиком региона, обеспечивающим развитие 50-тысячного города Горишние Плавни. Так, за прошлый год в бюджет Горноплавновской общины от предприятия поступило 534 млн. гривен. По расчетам GMK center - 64% от всех налоговых поступлений в местный бюджет.

Кроме того, в 2022 году компания внесла в областной бюджет 840 млн гривен, а это около 29% всех поступлений в бюджет Полтавщины.

Суммарно за последние пять лет Ferrexpo пополнила государственную казну всех уровней на $725 млн.