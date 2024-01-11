Ferrexpo обнародовала отчет о результатах работы за 2023 год

Показатель общего производства окатков в четвертом квартале составляет 677 тыс. т., всего в 2023 году - 4,1 млн т. Компания сохраняет хорошую денежную позицию и большую часть трудового коллектива.

«Сохранить производственный процесс на предприятиях Ferrexpo удалось благодаря устойчивости и преданности наших работников и работниц. -класса потребителям по всему миру”, - подчеркнул председатель совета директоров Ferrexpo plc Лучио Дженовез.

Кроме того, за отчетный период значительно повлияла на работу предприятий ограниченность экспортных маршрутов, с которой компания столкнулась после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

В частности, отсутствие доступа к черноморским портам привело к повышению затрат на логистику.

Нина Ferrexpo имеет планы по возобновлению экспорта готовой продукции определенными черноморскими экспортными коридорами, когда это будет безопасно и экономически эффективно. В пресс-релизе отмечается, что для этого есть намерения запустить еще одну производственную технологическую линию.

Благоприятным, по мнению Ferrexpo, является и факт повышения цен на железную руду более чем на 20% за последний квартал. Это происходит благодаря поддержке Китаем боли металлоемких секторов его экономики. Заметны и первые признаки роста спроса на окатки в Европе.

"Все вышеупомянутые факторы способствуют поддержанию производственного процесса и наращиванию мощностей на предприятиях Ferrexpo. Есть все предпосылки для получения хороших производственных показателей и в 2024 году", - отмечают в компании.

Напомним, Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине и премиальным листингом на Лондонской фондовой бирже в индексе FTSE 250 (тикер FXPO).

Ferrexpo поставляет продукцию для мировой сталелитейной промышленности уже более 50 лет. До вторжения России в Украину в феврале 2022 года группа была третьим в мире экспортером окатков для мировой сталелитейной промышленности.