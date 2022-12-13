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"Феррари" определилась с новым главой конюшни: кто будет руководить Скудерией

Фото: Шарль Леклер и Карлос Сайнс получат нового босса (facebook.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Акционеры итальянской "Феррари" назначили нового руководителя команды вместо Маттии Бинотто, контракт с которым утратит силу 31 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.

Фредерик Вассер – новый босс Скудерии. 54-летний специалист ради работы в Маранелло покинул "Альфа Ромео".

Французский менеджер являлся главным кандидатом на вакантную должность. До появления в автогонках он изучал воздухоплавание и инженерное дело. В середине 90-х основал команду ASM для выступлений во французской Формуле-3. Позже вместе с Николя Тодтом организовал команду ART, которая взяла чемпионские титулы в GP2 с Нико Росбергом и Льюисом Хэмилтоном.

В сезоне-2016 возглавил возрожденную команду Формулы-1 "Рено". В 2017-2022 гг. работал на руководящих должностях в Заубере, который последние 4 сезона выступал под брендом Альфа Ромео.

Вассер прервет 15-летнюю гегемонию итальянцев во главе "Феррари". Последний иностранец руководил Скудерией в 1993-2007 гг. Им был соотечественник нового босса – Жан Тодт, с которым во главе конюшня завоевала 6 чемпионских титулов и 8 Кубков конструкторов.

К слову, ранее "Хонда" решила вернуться к роли моториста в Формуле-1.

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FerrariФормула-1