RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

"Феррари" с прорывом из второго ряда оформила дубль на Гран-при США

Фото: Шарль Леклер сумел выиграть с 4-й позиции (x.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Монегаск Шарль Леклер за рулем Скудерии победил на "Трассе Америк" в Остине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

На старте претенденты на титул – пилот "Макларена" Норрис и Ферстаппен из "Ред Булла" – увлеклись борьбой и упустили рывок Леклера на первую позицию. Его напарник Сайнс остался третьим, оставив позади как раз британца из "Макларена".

В роли лидера пилот "Феррари" методически увеличивал превосходство над Ферстаппеном. После 15-ти кругов Леклер оторвался от нидерландца на 6.6 секунд, а после 25-ти – на 11.2. Тем временем Сайнс раньше поехал в боксы за свежей резиной, поэтому после пит-стопов дуэта лидеров разделил их.

Уже на 32-м круге монегаск возобновил лидерство. Зато "Макларен" решил "пересидеть" Ферстаппена на трассе. Как следствие, под занавес этапа действующий чемпион оказался под прессингом Норриса за 3-е место. Британец таки обошел нидерландца на 52-м круге, но оба побывали за пределами трассы, так что в финальный протокол пришлось вмешиваться стюардам.

В свою очередь Леклер хладнокровно довел гонку до победы, а Сайнс дополнил напарника на подиуме. Третьим финишировал Норрис, но получил 5-секундный штраф за нелегальный обгон. Итак, на пьедестал почета взошел Ферстаппен.

Классификация Гран-при США-2024:

  1. Шарль Леклер
  2. Карлос Сайнс (+8.562)
  3. Макс Ферстаппен (+19.412)

К слову, накануне Ферстаппен триумфовал в спринте Гран-при США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
FerrariФормула-1