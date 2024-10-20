"Феррари" с прорывом из второго ряда оформила дубль на Гран-при США

На старте претенденты на титул – пилот "Макларена" Норрис и Ферстаппен из "Ред Булла" – увлеклись борьбой и упустили рывок Леклера на первую позицию. Его напарник Сайнс остался третьим, оставив позади как раз британца из "Макларена".

В роли лидера пилот "Феррари" методически увеличивал превосходство над Ферстаппеном. После 15-ти кругов Леклер оторвался от нидерландца на 6.6 секунд, а после 25-ти – на 11.2. Тем временем Сайнс раньше поехал в боксы за свежей резиной, поэтому после пит-стопов дуэта лидеров разделил их.

Уже на 32-м круге монегаск возобновил лидерство. Зато "Макларен" решил "пересидеть" Ферстаппена на трассе. Как следствие, под занавес этапа действующий чемпион оказался под прессингом Норриса за 3-е место. Британец таки обошел нидерландца на 52-м круге, но оба побывали за пределами трассы, так что в финальный протокол пришлось вмешиваться стюардам.

В свою очередь Леклер хладнокровно довел гонку до победы, а Сайнс дополнил напарника на подиуме. Третьим финишировал Норрис, но получил 5-секундный штраф за нелегальный обгон. Итак, на пьедестал почета взошел Ферстаппен.

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