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"Феррари" продлила контракт с основным пилотом

Фото: Шарль Леклер (слева) первым пролонгировал договор со Скудерией (facebook.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Монегаск Шарль Леклер продолжит выступления в составе итальянской конюшни Формулы-1 "Феррари".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт команды.

26-летний гонщик продолжит выступления в составе Скудерии. Грядущий сезон станет для него шестым подряд с итальянцами.

Условия нового соглашения Леклера с "Феррари" остаются неизвестными. Легендарная конюшня ограничилась формулировкой, что монегаск продолжит выступления за рулем красного болида и после сезона-2024. Будущее же Карлоса Сайнса – под вопросом.

"Мне очень приятно узнать, что я буду носить гоночный костюм Скудерии еще несколько сезонов. Я по-прежнему мечтаю выиграть чемпионат мира вместе с "Феррари", и я уверен, что в грядущие годы мы совместно проведем замечательное время и осчастливим наших болельщиков", – заявил Леклер.

Кто такой Шарль Леклер

Уроженец Монте-Карло, выступал в Альпийской Формуле-"Рено" 2.0, Еврокубке Формулы-"Рено" 2.0, GP3 и Формуле-2. В 2016-2017 гг. был тест-пилотом "Хааса" и "Феррари".

На уровне F1 дебютировал в сезоне-2018 за рулем "Альфа Ромео". Набрал 39 очков в первый год и получил предложение от Скудерии. В общей сложности принял участие в 133 гран-при. За это время одержал 5 побед, завоевал 23 поула и 30 раз финишировал на подиуме. Вице-чемпион мира по итогам сезона-2022.

Крестник Жюля Бьянки – пилота Формулы-1, трагически погибшего на Гран-при Японии в 2014 году. В 20200м попробовал себя в роли модели одежды от Джорджо Армани.

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