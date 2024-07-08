ua en ru
Пн, 08 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Феррари" неожиданно попрощалась с техническим директором конюшни

Маранелло, Понедельник 08 июля 2024 16:19
UA EN RU
"Феррари" неожиданно попрощалась с техническим директором конюшни Фото: Фредерик Вассер временно заменит Энрико Кардиле (facebook.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Команда Формулы-1 "Феррари" объявила об уходе технического директора Скудерии Энрико Кардиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.

Ведущий специалист покинул Скудерию. Он отдал компании более 20 лет.

"Феррари" подтвердила прощание с Кардиле. Итальянец работал над шасси команды, а на главных должностях в конюшне состоял с 2016 года. Временно обязанности уволенного специалиста будет выполнять руководитель Скудерии Фредерик Вассер.

Молва связывает Кардиле с "Астон Мартином". Британская конюшня пытается привлечь специалистов по грандам Формулы-1, чтобы навязать конкуренцию "Ред Буллу", "Феррари", "Макларену" и "Мерседесу".

В нынешнем сезоне Скудерия идет второй в Кубке конструкторов. Пилоты "Феррари" Шарль Леклер и Карлос Сайнс вместе набрали 302 очка. Каждый из гонщиков одержал по одной победе в сезоне.

К слову, накануне Хэмилтон триумфовал на Гран-при Британии с обновлением рекорда F1.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ferrari Формула-1
NEWS
Под удар РФ попала детская больница "Охматдет" в Киеве: фото последствий
Под удар РФ попала детская больница "Охматдет" в Киеве: фото последствий
DAILY
"Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler "Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон