RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ферросплавная отрасль в конце 2022 года была загружена лишь на 30%

Фото: ферросплавная отрасль в конце 2022 года была загружена лишь на 30% (gmk center)
Автор: Сергей Новиков

Война, удары России по энергоинфраструктуре страны и блокировка морских портов стали причиной резкого сокращения производства в ферросплавной отрасли. Средняя загрузка предприятий в конце 2022 года была на уровне 30%, по сравнению с 60-70% в апреле-мае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора УкрФА Сергея Кудрявцева в интервью GMK Center.

"Учитывая сильную энергозависимость и высокий удельный вес стоимости электроэнергии в производстве ферросплавов, ситуация в отрасли крайне сложная. Например, с конца октября Побужский ферроникелевый комбинат (ПФК) вынужденно остановил производство из-за повреждения связанных энергообъектов. Кроме того, это предприятие, зависящее от импортного сырья. И в настоящее время не может рассчитывать на стабильный его поток из-за блокирования портов", - пояснил Кудрявцев.

Ситуация на Никопольском и Запорожском заводах ферросплавов тоже крайне тяжелая - предприятия работают с минимальной загрузкой, ведь предприятия также находятся в системе балансирующего рынка, а к тому же, сталкиваются с оттоком персонала, отметил эксперт.

Напомним, ранее глава Федерации металлургов Сергей Беленький заявил, что сейчас ГМК сектор находится в состоянии тяжелого кризиса и нуждается в государственной поддержке, в том числе - в вопросах тарифной политики, которая должна быть последовательной и предсказуемой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Горнометаллургический комплекс