Фернандо Торрес зіграє прощальний матч

Нападник Фернандо Торрес сьогодні, 23 серпня, проведе останній матч у професійній кар'єрі.

Японський "Саган Тосу", за який виступає 35-річний форвард, грає з "Віссел Кобе" в складі якого будуть Андрес Іньєсти і ще один іспанець Давид Вілья.

Торрес оголосив про рішення завершити кар'єру в червні цього року. Нападаючий найбільш відомий за виступами за "Атлетіко", вихованцем якого є, "Ліверпуль" і "Челсі".

З "Атлетіко" він виходив у фінал Ліги чемпіонів і вигравав Лігу Європи, з "Челсі" - вигравав ЛЧ і ЛЄ, а також Кубок Англії.

У складі збірної Іспанії Торрес провів 110 матчів, в яких забив 38 голів. З національною командою він двічі вигравав чемпіонат Європи і один раз - чемпіонат світу.

Нагадаємо, раніше завершив кар'єру колишній капітан збірної Англії і лондонського "Челсі" Джон Террі.