Фермеры призвали УЗ не повышать тарифы на грузовые перевозки

Рост грузовых тарифов "Укрзализныци", а также отсутствие возможности для бронирования малых аграриев могут уничтожить среднее фермерство в Украине, что приведет к лишению органов местного самоуправления сельской местности налоговой базы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Всеукраинского конгресса фермеров (ВКФ).

"Анонсированный "Укрзализныцей" рост грузовых тарифов на +37% будет иметь негативное влияние на прибыльность микрохозяйств и фермерских хозяйств, ведь повышенная стоимость логистики будет полностью переложена на закупочные цены агропродукции", - отметили в ВКФ.

Кроме того, из-за значительно более низких доходов мелкие аграрии не смогут закупить достаточное количество удобрений, подчеркнули в конгрессе, а как известно, именно эта статья расходов является балансирующей для малого агробизнеса: наличие денег означает наличие удобрений.

"Отсутствие средств и удобрений приведет к падению урожайности на 30%, и, как следствие, убыточности - поскольку площадь обработки одинаковая, а урожай - разный. По оценкам экспертов, рост тарифа УЗ приведет к потере для микрохозяйств и фермерских хозяйств ориентировочно 1,3 млн тонн урожая зерновых и масличных культур, на сумму 300 млн долларов", - отметили в ВКФ.

Более того, стоит принять во внимание тот факт, что повышение грузового тарифа перенаправит производителей агропродукции с железной дороги на автодороги. Переориентация на перевозки автомобильными дорогами может привести к ухудшению их состояния, что крайне неприемлемо особенно в условиях войны, резюмировали в конгрессе.

Как известно, эксперты и бизнес-ассоциации обвинили Укрзализныцю в желании использовать монопольное положение и повысить тариф на грузовые перевозки на 37%. Как заявили в Американской торговой палате (ACC), кроме тарифов, УЗ собирается увеличить стоимость работ и услуг, связанных с перевозками, а также ставки платы за пользование вагонами и контейнерами.

В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины. В Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек.