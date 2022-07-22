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"Фенербахче" між матчами з "Динамо" в Лізі чемпіонів підсилився форвардом збірної Італії

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Стамбул, П'ятниця 22 липня 2022 10:26
"Фенербахче" між матчами з "Динамо" в Лізі чемпіонів підсилився форвардом збірної Італії Фото: Жоао Педро перебрався до Туреччини (twitter.com/Fenerbahce)
Автор: Антон Федорців

Нападник Жоао Педро змінив італійський чемпіонат на турецьку Суперлігу, де відтепер захищатиме кольори стамбульського "Фенербахче".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Натуралізований італієць не захотів виступати в Серії B, куди "Кальярі" разом із ним вилетів за підсумками сезону 2021/22. Острів'яни натомість заробили на переході.

Жоао Педро підписав із "жовтими канарками" 3-річний контракт. "Фенербахче" віддав за нього орієнтовно 4,68 млн євро. Вісім років тому "Кальярі" заплатив за тоді ще бразильця всього 1,3 млн у євровалюті. У складі сардинійців він провів 215 матчів у Серії А, в яких забив 71 м'яч і віддав 20 результативних передач.

Своїми виступами на Апеннінах Жоао Педро заробив виклик до збірної Італії. Він дебютував у національній команді в березні 2022-го проти Північної Македонії. Раніше форвард грав за збірні Бразилії U-17 та U-20.

Черговий літній новачок "Фенербахче", однак, не допоможе стамбульцям у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. На поєдинок із київським "Динамо" турки вже не зможуть його заявити.

Раніше керманич гранда УПЛ Мірча Луческу запевнив, що "Динамо" гратиме на перемогу в Стамбулі 27 липня. Переможець протистояння зустрінеться з австрійським "Штурмом" у 3-му раунді.

Нагадаємо, що в першому матчі "Динамо" розійшлося миром із "Фенербахче" в польському Лодзі.

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Фенербахче Збірна Італії
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