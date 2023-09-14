RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Федоров показал видео атаки морских дронов по кораблю РФ в Черном море

Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров выложил видео работы морского беспилотника по вражескому кораблю.

Как сообщает РБК-Украина, видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Федорова, операцию осуществляло Главное управление разведки министерства обороны.

"Работает ГУР. Работают доноры United24. Работают украинские технологии. Работаем все на победу", - написал Федоров.

На кадрах можно увидеть, что беспилотник в темное время дня атакует корабль россиян. При этом те пытаются подбить его, однако это безуспешно. Через несколько секунд появляется яркая вспышка.

Морские дроны

Украинские морские дроны являются уникальной разработкой СБУ. Их производят на подземном производстве на территории Украины.

Напомним, в августе СБУ провела две уникальные операции в Черном море. Ночью 4 августа надводный морской беспилотник атаковал десантный корабль "Оленегорский горняк " в бухте Новороссийска. оккупанты еще не скоро смогут починить корабль.

На следующий день в районе Керченского пролива морской дрон ударил по нефтяному танкеру SIG, перевозившему горючее для российского флота. Спецоперацию провела СБУ совместно с ВМС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведкиВойна России против УкраиныЧорне море