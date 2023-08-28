Федоров показал тест-драйв украинских роботов-камикадзе, которые задействуют на фронте

"Проверил в полевых условиях 25 уникальных разработок – от логистических до боевых, от дистанционных турелей до роботов-камикадзе. Уже скоро они помогут военным эффективнее уничтожать врага", – написал Федоров.

Он отметил, что технологии и инновации являются ключом к победе Украины.

"Сейчас у нас значительный прогресс на рынке беспилотников – компании масштабируются и активно развиваются. Дальше мы расширим этот опыт на Армию роботов", – подчеркнул он.

Фото: работы-камикадзе (t.me/zedigital)

Форум оборонных индустрий в Украине

Напомним, впервые о Форуме рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Украине нужно, чтобы и производство становилось частью этого общего "натовского" производственного комплекса.

Ремонт техники в Украине

Напомним, мы сообщали, что немецкая компания Rheinmetall планирует создать в Украине ремонтный центр для танков Leopard и другой военной техники, поставляемой Берлином, уже в конце лета.

Кроме того, концерн Rheinmetall планирует открыть свой завод по производству бронетехники в Украине уже 12 недель.

Более подробно о Rheinmetall можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.