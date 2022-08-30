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Федерація роботодавців просить владу не повертати акцизи на дизель

Фото: Федерація роботодавців просить владу не повертати акцизи на дизель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Відновлення ставок акцизного податку на дизель призведе до зростання інфляції та загрожує втратою робочих місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Федерації роботодавців України до голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

У ФРУ наголосили: дизель є стратегічною позицією для багатьох галузей економіки: добувної та важкої промисловості, яка не може працювати без важкої техніки; сільського господарства, стратегічно важливого державного підприємства "Укрзалізниця" та інших.

"Підвищення вартості дизелю через повернення акцизного податку призведе до подальшого підвищення залізничного тарифу та вартості вантажних перевезень автошляхами, підвищення собівартості промислової та аграрної продукції, та зростанням інфляції, що ставить під загрозу діяльність цілих галузей та під ризик утримання робочих місць", - підкреслили в ФРУ.

У Федерації закликали Гетманцева не повертати ставки акцизу на дизельне паливо.

Як відомо, податковий комітет ВР схвалив доопрацьований законопроект 7668-д, яким повертаються акцизи на пальне: на газ повертається акциз у розмірі 52 євро/ 1000 л, акциз для альтернативних видів палива з додаванням біоетанолу прирівнюється до 100 євро/ 1000, на інші види пального (бензин та дизель) - 100 євро/ 1000 літрів.

Раніше економіст Андрій Новак заявив, що повернення акцизу на дизель призведе до підвищення цін на всі товари та послуги, а також завдасть великої шкоди аграріям та військовим, яким для виконання роботи потрібен дизель у дуже великих кількостях.

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