Федерація профспілок України підтримала Соціальну доктрину Тимошенко

Тимошенко пообіцяла тісно співпрацювати з профспілками

42 всеукраинские профсоюзные организации, которые насчитывают несколько миллионов членов, поддержали Социальную доктрину, которая является частью Нового курса Юлии Тимошенко. Такое решение было принято сегодня в Киеве после встречи профсоюзного актива страны с лидером "Батькивщины" в рамках диалога "Украина: через экономический рост к новым социальным стандартам", сообщает пресс-служба партии.

В свою очередь Юлия Тимошенко пообещала тесно сотрудничать с профсоюзами после избрания ее на пост президента Украины.

Как отметила председатель партии, вместе с ней над Социальной доктриной, пошаговым планом действий, который обеспечит уровень доходов, как в соседней Польше, работала большая отечественная интеллектуальная команда.

Новой власти, по мнению Тимошенко, удастся вдвое уменьшить налоговое давление, внедрить абсолютно новую денежно-кредитную политику, что откроет доступ к кредитам под 2-3 % годовых для ипотеки и построения собственного бизнеса, перейти на персонифицированную систему пенсионного обеспечения, внедрить страховую медицину и снизить вдвое цены на газ.

"Я верю, что мы это сделаем быстро. Но без вас сломать систему невозможно. Сейчас у нас есть возможность победить и на президентских, и на парламентских выборах", - подчеркнула Тимошенко.

Приоритетом для следующего президента станет воспитание, интеллект и образование, которое должно быть доступной для всех граждан, независимо от уровня их доходов: "Бесплатное и качественное образование - это магнит, который притягивает в страну талантливых людей".

Позитивных изменений, в частности возвращение внимания государства к проблемам педагогов, ожидает глава Киевского профсоюза образования и науки Александр Яцун. Он надеется, что новая власть сделает ставку на интеллект, будет заботиться о педагогах и ученых и они будут получать зарплату не меньше, чем в странах ЕС.

Тимошенко также отметила, что кардинальные изменения в стране невозможны без изменения системы власти. И поможет в этом Новая Конституция, которая будет принята на всеукраинском референдуме. В предложенном Тимошенко Основном законе будет "целый раздел о профсоюзах и профильных организациях, которые будут принимать реальное участие в разработке государственных решений, направленных на развитие страны".

Как отметил председатель ФПУ Григорий Осовой, лидер "Батькивщины" пока - единственный кандидат в президенты, который откликнулся на предложение Федерации о встрече с профсоюзным активом.

Как отмечается, Тимошенко как лидер партии "Батькивщина" подписала с ФПУ Меморандум о сотрудничестве.