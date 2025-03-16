Федеральное правительство США прекратило финансирование "Радио Свобода"

Он подчеркнул, что расторжение грантового соглашения стало бы огромным подарком для врагов США.

"Расторжение грантового соглашения Радио Свободная Европа/Радио Свобода стало бы огромным подарком врагам Америки. Иранские аятоллы, китайские коммунистические лидеры, автократы в Москве и Минске будут праздновать закрытие Радио Свободная Европа/Радио Свобода через 75 лет. Победа наших противников сделала бы их сильнее, а Америку слабее", - заявил Капус.

Также он проинформировал, что на протяжении всех лет работы, "Радио Свобода" получала двухпартийную поддержку в Штатах.

"Без нас почти 50 миллионов людей в закрытых обществах, которые еженедельно зависят от нас за достоверными новостями и информацией, не будут иметь доступа к правде об Америке и мире", - подчеркнул он.

Также "Суспільне" со ссылкой на собственный источник добавило, что в ближайшие недели "Радио Свобода" будет работать за счет сбережений.