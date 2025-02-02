Федеральные служащие США не поддерживают просьбу Трампа об увольнении, - CNN

Когда во вторник, 28 января, сотрудники Министерства сельского хозяйства США, базирующегося в штате Миссисипи, получили предложение об отсроченной отставке, они его прочитали, рассмеялись, ведь оно было просто "бессмысленным", а затем удалили его.

Многие федеральные служащие из Соединенных Штатов в разговоре с CNN рассказали, что не хотят жертвовать льготами, которые выходят за рамки их зарплаты - включая медицинское и пенсионное обеспечение и списание студенческих займов, - не говоря уже о карьере.

Незаконные предложения

Федеральные профсоюзы быстро отреагировали на предложение отсроченной отставки и подчеркнули, что это не выкуп и что администрация может быть не в состоянии его выполнить.

В профсоюзах отметили, что сообщения от Управления кадровой службы (Office of Personnel Management, OPM) "пронизаны несоответствиями и неопределенностями. Также непонятно, имеет ли Управление законные полномочия поддерживать Программу или ее предполагаемые преимущества, а критерии приемлемости являются расплывчатыми".

Профсоюз предупредил, что предложение не содержит никаких гарантий того, что работники, чьи заявления об отставке будут приняты, "получат преимущества, которые намерена предложить Программа".

В профсоюзе также отметили, что федеральное правительство финансируется только до середины марта, поэтому администрация Трампа не может обещать выплаты после этого, пока Конгресс не примет законопроект о расходах.

Такая реакция заставила администрацию Трампа отправить в пятницу, 31 января, еще одно электронное письмо работникам, на этот раз от отдельных агентств. В нем подчеркнутым текстом отмечалось, что предложение является "действующим, законным и будет выполнено" соответствующими ведомствами.

Кроме того, те, кто примет предложение, "не будут подлежать сокращению или другому досрочному увольнению", не будут вынуждены работать в течение примерно восьмимесячного периода (за редкими исключениями) и смогут в течение этого времени работать на негосударственной работе.

Реформа федерального уровня

Электронное письмо Управления кадровой службы, содержавшее заголовок "Развилка на дороге", имело много общего с электронным письмом, которое компания X, тогда называвшаяся Twitter, разослала своим сотрудникам через несколько дней после того, как Илон Маск возглавил компанию. В данный момент Маск возглавляет Департамент эффективности правительства Трампа, одной из задач которого является сокращение федеральной рабочей силы.

Предложение поступило в то время, когда Трамп стремится реформировать федеральную рабочую силу, в частности, уменьшить ее численность, заменить карьерных работников политическими назначенцами, уничтожить некоторые гарантии защиты государственных служащих, прекратить усилия по обеспечению разнообразия и многое другое.

В федеральном правительстве работает около 2,4 миллиона человек, не считая почтовых работников, которые не подпадают под действие пакета. Исключение составляют также военнослужащие и лица, занимающие должности, связанные, в частности, с иммиграционной службой и национальной безопасностью.

Те, кто имеет на это право, должны принять решение до 6 февраля.

Профсоюз федеральных служащих призывает федеральных работников отклонить предложение и поставили под сомнение законность этого предложения.

"Это предложение является тактикой запугивания, направленной на то, чтобы заставить федеральных служащих уволиться, пообещав по незаконному и не подлежащему исполнению соглашению выплатить им зарплату до октября", - заявил национальный президент Национальной федерации федеральных служащих Рэнди Эрвин.