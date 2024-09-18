ФБР расследует письма с угрозами, направленные представителям избирательных комиссий

Как рассказал американским СМИ высокопоставленный представитель правоохранительных органов, в настоящее время ни в одном из пакетов, полученных почтой представителей избирательных органов по меньшей мере в шести штатах, не было обнаружено никакого опасного материала.

Между тем в ФБР призвали избирательные комиссии США быть бдительными после того, как письма с угрозами, содержащими подозрительные вещества, были направлены в офисы нескольких государственных секретарей по всей стране.

Отмечается, что "мишенями" неизвестных отправителей стали государственные секретари, офисы генерального прокурора и избирательные офисы штатов в Небраске, Айове, Канзасе, Теннесси, Вайоминге и Оклахоме.

В обратном адресе на пакетах как идентификация отправителя было указано "U.S.T.E.A.", что означает "Армия уничтожения предателей США".

Вчера из-за такого случая в Канзасе вчера были эвакуированы офис госсекретаря, а также офисы в Айове и Оклахоме.

В заявлении ФБР указывается, что Бюро "работает с нашими партнерами, чтобы определить, сколько писем было отправлено, лицо или лиц, ответственных за письма, и мотивы писем".

В совместном сообщении от ФБР и Службы почтовой инспекции США отмечается, что "правоохранительные органы усердно работают над перехватом каких-либо дополнительных писем до их доставки".

Что касается рекомендаций в избирательные органы через свертки, американские правоохранители заявляют, что "все подозрительные вещества следует рассматривать как потенциально опасные, и с ними нужно обращаться в соответствии с установленными протоколами безопасности".

Также в ФБР заявили, что работают над установлением общего количества отправленных писем.