RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ФБР попередило про можливість зриву Олімпіади 2020 кібератаками з Росії

Автор: Сергій Пишкін

Федеральне бюро розслідувань попередило про можливу кіберзагрозу з боку Росії під час проведення Олімпійських ігор-2020. Російські хакери зривали кожні змагання, починаючи з 2016 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NBC.

Під час Олімпіади-2016 - російські хакери викрали медичні картки американських спортсменок Сімони Байлс й Серени Вільямс, а 2018 році - завадили продажу квитків під час церемонії відкриття. Цього ж року, експерти з кібербезпеки побоюються того, що російські хакери вкотре спробують завадити проведенню Олімпійських ігор.

ФБР, зі свого боку, застережує організаторів у тому, що хакери можуть спробувати зірвати й Токійські ігри.

"Сьогодні ФБР не відомо про будь-яку конкретну кіберзагрозу проти цих Олімпійських ігор, але закликає партнерів зберігати пильність", - відзначає пресслужба органу.

Експерти переконані у тому, що кібератаки з боку Росії є відповіддю на дискваліфікацію спортсменів країни через використання допінгу задля переваги.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФБРОлімпіада 2020