ФБР попередило про можливість зриву Олімпіади 2020 кібератаками з Росії

Під час Олімпіади-2016 - російські хакери викрали медичні картки американських спортсменок Сімони Байлс й Серени Вільямс, а 2018 році - завадили продажу квитків під час церемонії відкриття. Цього ж року, експерти з кібербезпеки побоюються того, що російські хакери вкотре спробують завадити проведенню Олімпійських ігор.

ФБР, зі свого боку, застережує організаторів у тому, що хакери можуть спробувати зірвати й Токійські ігри.

"Сьогодні ФБР не відомо про будь-яку конкретну кіберзагрозу проти цих Олімпійських ігор, але закликає партнерів зберігати пильність", - відзначає пресслужба органу.

Експерти переконані у тому, що кібератаки з боку Росії є відповіддю на дискваліфікацію спортсменів країни через використання допінгу задля переваги.