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ФБР попередило про "величезне повстання" у разі відсторонення Трампа, - ABC

Автор: Дмитро Левицький

Федеральне бюро розслідувань отримало інформацію про підготовку повстання на території Сполучених Штатів Америки. Причиною повстання може стати відсторонення 45-го президента Дональда Трампа за рішенням Конгресу.

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Про це повідомив кореспондент телеканалу ABC News Аарон Катерскі на сторінці у Twitter.

За словами журналіста, ФБР володіє інформацією про озброєну групу, яка планує відправитися у Вашингтон 16 січня.

"Вони попередили, що у разі спроби Конгресу відсторонити Трампа шляхом застосування 25-ї поправки до Конституції, відбудеться величезне повстання", - написав кореспондент.

Нагадаємо, про відсторонення Трампа заговорили після заворушень у Вашингтоні, які влаштували прихильники 45-го президента США. В ході заворушень загинули люди. Після цього віце-президента США Майка Пенса, який головує в Сенаті, закликали застосувати 25-ту поправку та усунути Трампа з посади.

Більше про можливе відсторонення Трампа читайте в матеріалі РБК-Україна.

Водночас Демократична партія пропонує оголосити Трампу імпічмент. В Палаті представників США, де мають більшість демократи, вже розробили статті для оголошення імпічменту 45-му президенту США.

Прогноз погоди
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Новини України Сполучені Штати АмерикиФБРДональд Трамп