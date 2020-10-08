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ФБР запобігло викраденню губернатора штату Мічиган

Мічиган, Четвер 08 жовтня 2020 20:39
ФБР запобігло викраденню губернатора штату Мічиган
Фото: Гретхен Вітмер (flickr.com/michiganpharmacists)
Автор: Дмитро Левицький

Федеральне бюро розслідувань запобігло викраденню губернатора від демократів штату Мічиган Гретхен Вітмер. Федерали затримали шістьох підозрюваних у плануванні злочину.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

ФБР дізналася про плани шістьох жителів Мічигану ще на початку 2020 року. Зловмисники спілкувалися через соціальні мережі, вони обговорювали насильницьке повалення певних урядових та правоохоронних компонентів.

Зловмисники планували викрасти губернатор штату перед виборами, які відбудуться у листопаді 2020 року. Вони збиралися "судити" Вітмер за зраду.

Окрім цього, зловмисники готували план нападу на мічиганський Капітолій та поліцейських з використанням "коктейлів Молотова".

Нагадаємо, у вересні президенту США Дональду Трампу надіслали листа з отрутою. Розслідування цього інциденту проводять співробітники ФБР.

Також РБК-Україна писало про викрадення бізнесмена з Центральної Синагоги в Києві. Викрадачі вимагали понад 2 млн доларів в якості викупу.

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