ФБР підозрює, що гаджети Huawei могли перехопити дані ЗС США, - CNN

У ФБР заявили, що обладнання Huawei здатне до перехоплення та передачі конфіденційних даних американських військових до Китаю. Також йдеться й про різну інформацію щодо ядерного арсеналу США.

Розслідування щодо китайського гіганта розпочали ще за президентства Барака Обами, однак про його результати не повідомляли публічно. Розслідування було настільки секретним, що до 2019 про нього не знали більшість високопосадовців Білого дому.

Під час розслідування ФБР встановило, що обладнання компанії, яке розміщене на вежах стільникового зв'язку поряд з американськими військовими базами здатне створювати перешкоди, а також перехоплювати розмови по лінії Міністерства оборони та людей, які відповідальні за ядерне озброєння.

Водночас фахівці вважають, що доволі складно довести, що той чи інший пакет інформації було викрадено й відправлено за кордон. Однак, інші джерела, які знайомі з розслідуванням, додали, що у ФБР немає сумніву, що Huawei здатне перехоплювати не лише комерційний стільниковий трафік, а й обмежені радіохвилі.