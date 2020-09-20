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ФБР почало розслідування справи про відправку Трампу посилки з отрутою

Автор: Андрій Козловський

Співробітники Федерального бюро розслідувань приступили до розслідування у зв'язку з отриманням поштовою установою уряду листа з отрутою. До розслідування також були залучені Секретна служба США і Поштова інспекційна служба.

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Про це повідомляє прес-служба відомства.

Раніше стало відомо, що в США перехопили посилку, адресовану президенту США Дональду Трампу. У ній виявилась смертельна отрута рицин. Небезпечну посилку виявили до того, як вона потрапила в Білий дім.

Пошта на ім’я Трампа перевіряється і сортується поза резиденцією президента. Після виявлення підозрілої посилки було проведено два тести, які підтвердили вміст у ній рицину.

Нагадаємо, вже не вперше американського президента намагаються отруїти за допомогою рицину, один з випадків стався у 2018 році.

Крім того, у 2018 році в Міністерство оборони США невідомі особи відправили дві посилки, що містять високотоксична речовина рицин.

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