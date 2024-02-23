FAVBET задонатил 10 млн гривен на морской дрон для СБУ

Компания FAVBET присоединилась к большому сбору на 35 беспилотных лодок для СБУ от UNITED24, monobank, Сергея Стерненко и Игоря Лаченкова. Морской дрон, который будет приобретен за донат компании в 10 млн грн, получит название "Фаворит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Всего в рамках проекта планируется собрать средства на 35 морских дронов Sea Baby. Это - разработка Службы безопасности Украины, которая уже второй год наводит ужас на оккупационный флот у крымских берегов

Sea Baby может нести 850 кг взрывчатки, двигаться со скоростью 90 км/ч и преодолевать расстояние в 1000 километров. Стоимость одного такого дрона - 8,5 млн грн.

В течение 2022-2023 годов Sea Baby поразили 9 вражеских кораблей, в том числе фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен". Также на счету "Морского малыша" - удачный удар по Крымскому мосту, который повредил две опоры и окончательно разрушил миф о его "неприступности".

"Фаворит - тот, в чью победу верят больше всего. Надеемся, что это название добавит нашему малышу удачи на охоте. Спасибо СБУ за их работу по освобождению украинского моря от вражеского металлолома", - заявил основатель компании и президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

Напомним, FAVBET не впервые поддерживает собрание фандрейзинговой платформы UNITED24. В прошлом году компания передала 57 млн грн на закупку 53 новых пикапов для "Армии дронов", а также 20 млн грн на Операцию "Единство" и Операцию "Единство-2" - сборы для закупки 15 тыс. дронов-камикадзе.

Кроме этого, FAVBET перечислил 4 млн грн на сбор "Безопасное небо" от посла UNITED24 Тимоти Снайдера и 5 млн на сбор "Поможем спасателям" после российского теракта на Каховской ГЭС.

По состоянию на февраль 2024 года общая сумма помощи украинской армии от FAVBET уже пересекла отметку в 300 млн грн. В том числе за последние 2 года Силы обороны Украины получили при содействии группы компаний FAVBET, включая FAVBET Foundation, более 280 автомобилей и более 600 дронов разного типа.