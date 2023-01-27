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В Favbet рассказали, как обеспечили автономную работу офиса во время войны

Фото: Favbet обеспечил автономную работу офиса во время войны (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Группа компаний Favbet обеспечила практически полную автономию офиса и создала условия для комфортной и безопасной работы своих работников во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Мы достигли практически полной автономии: есть горячая вода, резервные генераторы, постоянный интернет. В случае воздушной тревоги сотрудники могут безопасно работать в большом помещении на минус первом этаже", - отметил Игорь Косяк, People Partner в Favbet.

По его словам, с первых дней вторжения компания создала все возможности для удаленной работы.

Компания до сих пор сохраняет гибридный формат работы, то есть сотрудники сами решают, где им лучше работать - дома или в офисе, уверяет Игорь Косяк.

"Часть наших работников стала в ряды ВСУ и ТРО. За ними сохраняются рабочие места и заработная плата. В прошлом году группа компаний Favbet направила в государственный бюджет 140 млн грн только в качестве лицензионных платежей. Фонд Favbet Foundation и представители компании поддерживают украинскую армию, помогают с закупкой необходимого оборудования, обеспечивают автомобилями разные подразделения", - отметил Косяк.

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