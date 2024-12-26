FAVBET Tech приняла участие в общем собрании ассоциации "IT Ukraine"

Украинская технологическая компания FAVBET Tech приняла участие в общем собрании ассоциации "ІТ Ukraine", которое состоялось в декабре 2024 года. Мероприятие объединило более 200 компаний-участниц, которые подвели итоги года и наметили планы на будущее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
СЕО FAVBET Tech, Артем Скрипник, выступил с приветственным словом, подчеркнув важность сотрудничества в рамках Ассоциации для развития ИТ-индустрии Украины.
Фото: Артем Скрипник, СЕО FAVBET Tech
"Совместные усилия и обмен опытом между компаниями-участницами Ассоциации 'IT Ukraine' являются ключевыми для укрепления позиций украинского ІТ на глобальном рынке. Мы гордимся тем, что являемся частью этого сообщества и активно приобщаемся к инициативам, направленным на развитие отрасли", - отметил Артем Скрипник, СЕО FAVBET Tech.
Фото: IT Ukraine Association
FAVBET Tech присоединилась к ассоциации "ІТ Ukraine" в 2022 году и с тех пор является активным участником ее мероприятий. В частности, в сентябре 2024 года компания выступила партнером IT Ukraine GR Conference 2024, где Артем Скрипник модерировал панельную дискуссию на тему "Эпоха ИИ и других инноваций: влияние технологий на регулирование интеллектуальной собственности".
FAVBET Tech продолжает поддерживать инициативы ассоциации, направленные на развитие ІТ-отрасли в Украине, и планирует и в дальнейшем активно участвовать в совместных проектах.
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