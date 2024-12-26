FAVBET Tech приняла участие в общем собрании ассоциации "IT Ukraine"

СЕО FAVBET Tech, Артем Скрипник, выступил с приветственным словом, подчеркнув важность сотрудничества в рамках Ассоциации для развития ИТ-индустрии Украины.

Фото: Артем Скрипник, СЕО FAVBET Tech

"Совместные усилия и обмен опытом между компаниями-участницами Ассоциации 'IT Ukraine' являются ключевыми для укрепления позиций украинского ІТ на глобальном рынке. Мы гордимся тем, что являемся частью этого сообщества и активно приобщаемся к инициативам, направленным на развитие отрасли", - отметил Артем Скрипник, СЕО FAVBET Tech.

Фото: IT Ukraine Association

FAVBET Tech присоединилась к ассоциации "ІТ Ukraine" в 2022 году и с тех пор является активным участником ее мероприятий. В частности, в сентябре 2024 года компания выступила партнером IT Ukraine GR Conference 2024, где Артем Скрипник модерировал панельную дискуссию на тему "Эпоха ИИ и других инноваций: влияние технологий на регулирование интеллектуальной собственности".

FAVBET Tech продолжает поддерживать инициативы ассоциации, направленные на развитие ІТ-отрасли в Украине, и планирует и в дальнейшем активно участвовать в совместных проектах.