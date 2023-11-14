Favbet Tech вошла в топ ІТ-компаний, больше всего поддерживающих Украину

Украинская ІТ-компания Favbet Tech вошла в "Рейтинг ІТ-компаний, которые больше всего заботятся об украинцах и Украине".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты голосования Highload и портала Work.ua.

В итоговом рейтинге команда компании заняла 11-ю строчку из 100 ведущих компаний украинской tech-отрасли.

"Я благодарен организаторам и всем, кто отдал голос за кейс Favbet Tech. Это важная оценка наших усилий и мотивация делать еще больше. В то же время я хочу выразить благодарность всем украинским компаниям, которые даже в таких сложных рыночных условиях находят ресурсы для того, чтобы помогать украинцам и делать огромный вклад в нашу совместную побед", - сказал CEO Favbet Tech Артем Скрипник.

Фото: CEO FAVBET Tech Артем Скрипник

Favbet Tech – IТ-компания со стопроцентной украинской ДНК, которая создает продукты и сервисы для международной iGaming-компании Favbet. На сегодня продуктами Favbet Tech ежедневно пользуются миллионы жителей Украины и Европы.

В начале полномасштабной войны сотрудники компании присоединились к инициированной Минцифры киберармии, осуществляли DDoS-атаки на цифровую инфраструктуру врага и получали доступ к персональным данным оккупантов.

Favbet Tech создала программу для поиска пропавших без вести украинцев, а также приложение для артиллеристов одной из воинских частей, благодаря которому артиллерийские расчеты смогли автоматизировать рутинные процессы, необходимые для ведения точного огня по вражеским позициям.

На сегодня Favbet Tech является партнером ОО "КиберПолк2 и сотрудничает с организацией в направлениях киберзащиты, военно-информационных операций и подготовки специалистов по цифровой безопасности. В компании продолжают разрабатывать программное обеспечение для нужд ВСУ, а также передают свой опыт поиска уязвимостей во вражеских ІТ-системах.

Фото: Сергей Кошиль, Chief Human Resources Officer FAVBET

"Поддержка ВСУ - это один из наших ключевых приоритетов. Мы внедрили это во все этапы работы с персоналом, партнерами и клиентами. Работа украинских ІТ-компаний должна приносить пользу украинской армии, поэтому мы регулярно стараемся улучшать нашу деятельность в этом направлении", - отметил Сергей. Кошиль, Chief Human Resources Officer компании Favbet.