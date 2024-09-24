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FAVBET Tech становится партнером CEO Talks от Diia City Union

Фото: FAVBET Tech становится партнером CEO Talks (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Украинская ИТ-компания FAVBET Tech выступила партнером первого мероприятия из серии CEO Talks, организованного Diia City Union. Событие произошло 19 сентября 2024 года в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

FAVBET Tech является резидентом и одним из крупнейших налогоплательщиков Дія.City, а также активным участником союза Diia City Union, работающим над развитием украинской ИТ-отрасли и поддерживающими местные компании.

Мероприятие CEO Talks собрало ведущих представителей IT-индустрии Украины. Главным спикером выступил Александр Комаров, CEO компании Киевстар, который поделился опытом управления телекоммуникационной компанией в условиях нестабильности и очертил вызовы отрасли.

Артем Скрипник, СEO FAVBET Tech, выступил с приветственным словом, подчеркнув важность подобных мер по развитию IT-экосистемы Украины.

"Украинское ИТ сегодня сталкивается с целым рядом вызовов, связанных как с войной, так и с более глобальными процессами на рынке инноваций. Меры уровня CEO Talks являются уникальным местом для изучения опыта преодоления этих вызовов и позволяют нам формировать общее видение будущего национальной tech- индустрии", - отметил Артем Скрипник.

"Во время вызовов важно объединяться и рассказывать, как работает украинский технологический бизнес. Именно поэтому мы решили начать формат CEO Talks, который позволит в дружеской атмосфере узнать о стратегиях, вызовах и успешных решениях от руководителей топовых компаний, вдохновив тем самым других предпринимателей. Мы благодарны нашим партнерам, FAVBET Tech – компании, которая не только поддерживает развитие IT-экосистемы, но и является активным участником нашего Союза", – комментирует Валерия Кушнерчук, исполнительный директор Diia.City.Union.

Первое мероприятие по циклу CEO Talks стало эффективной платформой для обмена идеями и налаживания связей между учредителями и CEO IT-компаний, резидентами Дія.City и представителями технологической индустрии.

FAVBET Tech отметили, что будут продолжать поддерживать инициативы, направленные на развитие IT-сектора Украины, способствуя инновациям и росту технологической отрасли.

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Дия