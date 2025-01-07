В Favbet Tech рассказали об итогах ежегодной Diia.City Union Annual Gathering

Как резидент Diia.City с 2022 года, FAVBET Tech активно поддерживает инициативы пространства. Компания входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков среди резидентов Diia.City.

На Diia.City Union Annual Gathering 2024 FAVBET Tech была среди партнеров мероприятия, подтверждая свою приверженность развитию украинской IT-экосистемы.

Фото: Тарас Кицмей, соучредитель и член Совета директоров SoftServe

Во время мероприятия выступили ключевые спикеры, среди которых Михаил Федоров, Вице-премьер-министр Украины, и Тарас Кицмей, соучредитель и член Совета директоров SoftServe, которые подчеркнули важность инноваций и сотрудничества бизнеса с государством.

Отдельное внимание привлекло выступление Посла Украины в Великобритании генерала Валерия Залужного, который отметил роль современных технологий в укреплении национальной безопасности и победе в войне. В ходе панельных дискуссий обсуждались win-win стратегии сотрудничества государства и бизнеса, перспективы искусственного интеллекта, а также возможности, которые открывает Diia.City для компаний-резидентов.





Фото: Артем Скрипник, СЕО FAVBET Tech

"FAVBET Tech всегда стремится быть в эпицентре цифровой трансформации Украины. Сотрудничество с Diia.City для нас – это не только возможность развивать бизнес в благоприятной налоговой среде, но и платформа для совместного создания будущего украинской IT-индустрии. Мы гордимся тем, что являемся частью этого сообщества и можем вносить свой вклад в его развитие", - отметил Артем Скрипник, СЕО FAVBET Tech.

Diia.City Union Annual Gathering 2024 еще раз подтвердил важность сотрудничества между бизнесом, правительством и международными организациями. Для FAVBET Tech это мероприятие стало очередной возможностью поделиться опытом, найти новые идеи для развития и поддержать ключевые инициативы украинского IT-сектора.