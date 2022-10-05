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Favbet Tech поддержал украинское кибервойско Минцифры

Фото: CEO Favbet Tech Артем Скрипник (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Специалисты компании Favbet Tech присоединились к инициативе Министерства цифровой трансформации и вступили в ряды IT-армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

По словам CEO Favbet Tech Артема Скрипника, киберсопротивление сейчас стало частью работы едва ли не всей команды под его руководством.

"У нас работает много высококвалифицированных спецов, поэтому мы с самого начала войны поддержали Минцифры в инициативе создания IT-армии. На сегодня мы уже организовали собственные кибервойска, которые наносят уничтожающие удары по IT-инфраструктуре врага 24/7, координируются с другими кибердобровольцами и планируют наступательные действия на своем IT-фронте", - рассказывает директор.

Работа идет сразу по нескольким направлениям - от блокировки пропагандистских ресурсов и DDOS-атак на ключевые IT-узлы врага до разработки мобильных приложений, помогающих армейским подразделениям выполнять боевые задачи.

Компания также ведет переговоры с технологическими партнерами из других стран для отказа от использования российских сервисов и блокировки вражеских медиа.

Основная цель атак - важные объекты информационной инфраструктуры, такие как банковские системы, сайты "Госуслуг", госорганов, СМИ, авиаперевозчиков и операторов фискальных данных. За последние месяцы координированные атаки состоялись на более 1000 сайтов, API и других ресурсов, а эффективность достигает 85-90% в зависимости от уровня защиты.

Многие из важных проектов, которые компания осуществляет на киберфронте, начинались с отдельных инициатив ее сотрудников.

Таким, например, был сервис Finders, помогающий в поиске пропавших и эвакуированных украинцев. Его за несколько дней разработали и запустили несколько работников, которые увидели, насколько сложным является поиск ведомостей о близких при помощи бумажных списков и фото, и решили создать единую цифровую базу.

За время работы сервиса на нем были размещены данные более 50 тысяч эвакуированных украинцев.

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