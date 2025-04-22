Favbet Tech на 2U Tech Forum: главные инсайты с конференции об ИИ и инновациях

К обсуждению присоединились Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации, Руслан Середюк (Chief Engineering Officer, ELEKS), Евгений Моспан (CIO, mono), Александр Краковецкий (CEO DevRain, СТО ДонорUA) и Дмитрий Прокопьев (ML/AI инженер, UCloud). Модератором выступил Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech.

Участники дискутировали о глобальных трендах развития AI, практическом внедрении в украинских компаниях и важности государственной стратегии в этой сфере.

Фото: Артем Скрипник, СЕО FAVBET Tech

"Искусственный интеллект - это точка изменений. Украина имеет все необходимое, чтобы быть среди лидеров в этой сфере: и таланты, и амбиции. Задача бизнеса и государства - создать условия для масштабирования этих решений",- комментирует Артем Скрипник.

2U Tech Forum также включал выступления представителей государства, международного бизнеса и украинских компаний, которые презентовали практические решения для внедрения цифровых инструментов и ИИ в бизнес. Среди активностей форума была экспозона с инновациями от более 10 украинских проектов, панельные дискуссии по вопросам регуляции ИИ, обмен опытом между стартапами и крупными компаниями в рамках дискуссий Battle Generation, а также отраслевые нетворкинг-сессии.

Фото: Исполнительный директор Diia.City Union Валерия Кушнерчук

"Наша цель - не только говорить о технологиях, но и создавать реальные точки соприкосновения между бизнесом, государством и разработчиками. Именно благодаря таким событиям, как 2U Tech Forum, мы строим экосистему, которая двигает отрасль вперед",- говорят организаторы 2U Tech Forum.

Фото: 2U Tech Forum

FAVBET Tech специализируется на разработке инновационных решений для индустрии развлечений. По итогам прошлого года Favbet Tech вошел в 50 крупнейших продуктовых ІТ-компаний Украины по версии рейтинга DOU. Также компания является активным участником украинского IT-сообщества, резидентом Дія.City и частью IT Ukraine Association, с которой вместе создали первый в Украине комитет по направлению AI. Входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков среди резидентов Дія.City.