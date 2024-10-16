Favbet Team принял участие в благотворительном турнире, на котором собрали 600 тысяч гривен

В финале "кулинарного батла" из четырех команд было сформировано две - "Бограч" (petr1k, Sergiz, manka, Ruha, RT) и "Борщ" (ceh9, AiyvaN, KrizzeN, 664, Marik). Завершился матч счетом 1-1, когда была достигнута цель сбора, а потому победителем признали команду всех участников турнира - "Пампушек".

В течение соревнования зрители стрима могли принять участие в розыгрыше десятков ценных подарков — от нового айфона до редких скинов, а также "золотую корову", ставшую неофициальным символом турнира. Крупнейшие донаторы получили настоящие военные трофеи, в том числе вражеский FPV-дрон, который украинские военные обезвредили РЭБом.

В целом благодаря активным донатам "FPФишки для ДШУ" смогли всего за одни выходные собрать 617 667 гривен, которые уже вскоре пойдут на закупку беспилотников для военнослужащих ДШВ. По словам Александра Петрика, это самая большая сумма, которую ему когда-либо удавалось собрать за одно благотворительное мероприятие.

Смотрите, как это было на каналах petr1k'a в YouTube и Twitch.